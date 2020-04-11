При самом оптимистичном сценарии пандемия коронавируса закончится в России в начале июня. Об этом рассказал директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев 11 апреля в интервью «Парламентской газете»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьём. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — пояснил Малеев.

Ученый также отметил, что потенциальные риски для России продолжают нести страны, где зафиксировано больше всего заразившихся, вроде Испании и Таиланда.

К тому же, по его мнению, до сих пор неизвестно, какую угрозу ждать от стран, где коронавирус вообще не был зафиксирован или официальное количество заболевших крайне мало.