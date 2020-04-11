При этом, подчеркнул эксперт, этот прогноз сбудется только при условии, что события будут развиваться наилучшим образом, не случится серьёзных врачебных ошибок, а люди дисциплинированно сократят контакты друг с другом.
«Об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьём. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — пояснил Малеев.
Ученый также отметил, что потенциальные риски для России продолжают нести страны, где зафиксировано больше всего заразившихся, вроде Испании и Таиланда.
К тому же, по его мнению, до сих пор неизвестно, какую угрозу ждать от стран, где коронавирус вообще не был зафиксирован или официальное количество заболевших крайне мало.