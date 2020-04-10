Окружной административный суд города Киева рассматривает 11 исков по обжалованию постановления правительства Украины о введении ограничений во время карантина из-за коронавируса. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба суда в Facebook

Карантин глазами простых людей, Полтава. Лишь бы денег хватило на продукты © REUTERS, Gleb Garanich В частности, истцы просят суд признать противоправными отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы общепита и в целом все постановление. Суд решает вопрос об открытии производств по указанным искам.