«В период с 6 по 9 апреля 2020 года канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано 11 исков к Кабинету Министров Украины, предметом обжалования в которых являются положения постановления КМУ от 11 марта 2020 года № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.
В частности, истцы просят суд признать противоправными отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы общепита и в целом все постановление.
Суд решает вопрос об открытии производств по указанным искам.