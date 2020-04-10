Участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе решили заставить водителя маршрутки в Николаеве, стоя на коленях, извиниться перед участком боевых действий за то, что тот якобы отказался его везти бесплатно, а после избил. Об этом 10 апреля сообщил в Facebook пользователь Илья Зелинский

В Донбассе снова разрушили памятник бойцам «Айдара» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

По словам Зелинского, стычка с ветераном произошла днем ранее. Водитель маршрутки отказался везти десантника как льготника — инвалида войны. В мае 2019 года тот получил ранение в голову, пережил кому и операции.

«Сегодня дошла инфа, что бойца 79-ки, инвалида войны, потерявшего глаз и часть черепа в зоне боевых действий, избил водитель 91-го маршрута и вытолкнул из салона авто… К горсовету подъехали участники боевых действий и провели воспитательную беседу. Предупреждаем, так будет с каждым, кто решит перейти грань дозволенного. Будем воспитывать», — написал он.