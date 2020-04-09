«Пока Канада, Бразилия, США, Великобритания не подтвердили свое участие. Но подтвердили Аргентина, Индонезия, Египет, Тринидад и Тобаго», — приводит агентство слова источника.
По данным другого источника, приглашения на заседание ОПЕК+ в четверг рассылались Великобритании, США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Индонезии, Египту, Тринидаду и Тобаго, Норвегии, Чаду и Эквадору.
Вскоре второй источник также уточнил, что Норвегия и Эквадор будут участвовать в заседании.
Встреча ОПЕК+ была запланирована на 17:00 МСК 9 апреля 2020 года.