Ряд не входящих в ОПЕК+ нефтедобывающих стран подтвердили свое участие в заседании альянса в четверг, сообщает РИА Новости 9 апреля со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

«Пока Канада, Бразилия, США, Великобритания не подтвердили свое участие. Но подтвердили Аргентина, Индонезия, Египет, Тринидад и Тобаго», — приводит агентство слова источника.

Встреча ОПЕК+. Нефтяные игры на сотни миллиардов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Вскоре второй источник также уточнил, что Норвегия и Эквадор будут участвовать в заседании.

Встреча ОПЕК+ была запланирована на 17:00 МСК 9 апреля 2020 года.