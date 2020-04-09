На Украине по 1-м числам каждого месяца по статистике умирает в среднем на 10% больше людей, чем в среднем в другие даты, что может говорить о специальном сдвиге для начисления умершему пенсии за лишний месяц. Об этом 9 апреля сообщил экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале

Украина.ру на Youtube Актриса Любовь Титаренко объяснила, почему украинские театры на грани полного исчезновения