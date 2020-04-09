Он рассказал, что его команда в настоящее время работает над проектом создания дашборда (информационной панели), посвященного коронавирусу и его влиянию на экономику. В том числе работа происходит с официальными данными по смертности.
«Согласно этим данным в Украине по 1-м числам каждого месяца умирает в среднем на 10% больше людей, чем в среднем в другие даты. С чем это связано? Скорее всего, по 1-м числам люди умирают не больше, чем в другие даты. Официальную дату смерти могут искусственно сдвигать на первое число, чтобы умершему успела засчитаться пенсия за лишний месяц», — написал он.