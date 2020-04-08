Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко по факту незаконного назначения судей Верховного суда. Об этом 8 апреля сообщает на своем сайте Офис генерального прокурора

Отмечается, что дело зарегистрировано на основании обращения работников Верховного суда. По мнению суда, основания для издания указов бывшего президента и назначения судей не соответствуют нормам Конституции и закону «О судоустройстве и статусе судей», указанным в них. Адвокат Гожый пояснил, почему Порошенко все равно не стоит расслабляться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«К тому же судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением Конституционного суда по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов», — говорится в сообщении. Также в обращении работники Верховного суда указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией Верховного суда.

Указанные действия квалифицированы как злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364), вмешательство в деятельность судебных органов (ч. 2 ст. 376), невыполнение судебного решения (ч. 4 ст. 382), а также как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. 1, 2 ст. 109).