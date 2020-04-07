Планету ждут продолжительные лесные пожары из-за изменения климата. Об этом на днях сообщили ученые из Стэнфордскогo университетa, передает phys.org

«Не будьте в омані»: Порошенко посоветовал Зеленскому обратить внимание на пожары в Австралии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказывается на метеорологических условиях, которые, в свою очередь, могут вызвать сильные лесные пожары.

Так, риск катастрофичных лесных пожаров в осенние месяцы вырос более чем в два раза по всей Калифорнии за последние 40 лет.

Кроме того, с 1980-х годов в этом же регионе удвоилось количество осенних дней с экстремальными погодными условиями. Количество осадков снизилось примерно на 30%, а средняя температура выросла более чем на один градус Цельсия.

Ученые уверены, что последствия от изменения климата наблюдаются и в других регионах планеты, включая Австралию и Россию.