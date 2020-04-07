По их мнению, глобальное потепление сказывается на метеорологических условиях, которые, в свою очередь, могут вызвать сильные лесные пожары.
Так, риск катастрофичных лесных пожаров в осенние месяцы вырос более чем в два раза по всей Калифорнии за последние 40 лет.
Кроме того, с 1980-х годов в этом же регионе удвоилось количество осенних дней с экстремальными погодными условиями. Количество осадков снизилось примерно на 30%, а средняя температура выросла более чем на один градус Цельсия.
Ученые уверены, что последствия от изменения климата наблюдаются и в других регионах планеты, включая Австралию и Россию.