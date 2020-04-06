В ночь на понедельник, 6 апреля, неизвестные атаковали выставку «Столетие непокоренных», организованную Музеем революции достоинства на Майдане в украинской столице. Информацию об этом распространила пресс-служба музея в своем Facebook

Карантин глазами простых людей. Киев. «Карантин нашему народу нужен» © REUTERS, Gleb Garanich

Музей готовит обращение в правоохранительные органы.

«В нынешнее время ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева», — добавили в музее.

Ранее на Украине, в том числе в Киеве, были введены ограничения на пребывания граждан на улицах городов, всем жителям настоятельно рекомендуется сидеть дома из-за пандемии коронавируса. За нарушения предусмотрены наказания в виде штрафов.