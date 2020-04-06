«Сегодня ночью, 6 апреля, испорчена наша выставка "Столетие непокоренных" на площади Независимости. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников», — сказано в сообщении.
Музей готовит обращение в правоохранительные органы.
«В нынешнее время ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева», — добавили в музее.
Ранее на Украине, в том числе в Киеве, были введены ограничения на пребывания граждан на улицах городов, всем жителям настоятельно рекомендуется сидеть дома из-за пандемии коронавируса. За нарушения предусмотрены наказания в виде штрафов.