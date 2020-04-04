Ранее Украина поддержала санкции Евросоюза против Минска. Ограничительные меры касаются отдельных чиновников, а также затронут продажу Белоруссии вооружения, которое «может быть использовано для внутренних репрессий».
«Какой вирус их там поразил, они в МИДе там сидят, что с ними такое? Это же настоящее, открытое, взвешенное вредительство против государства Украина. Какой дегенерат это придумал?» — негодует парламентарий.
Рабинович подчеркнул, что Минск неоднократно протягивал руку помощи Киеву в вопросе Донбасса, а также напомнил, что ранее президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели встречу, которая выглядела дружественной.
«Ну и как они теперь будут разговаривать с Лукашенко? От Белоруссии и от Лукашенко конкретно Украина на протяжении всех этих лет ничего, кроме хорошего, не видела», — задается вопросом политик.
Депутат добавил, что считает этот поступок преступным по отношению к народу Украины и преступным по отношению к дружбе с белорусским народом.