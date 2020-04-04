Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович 3 апреля в эфире телеканала «112 Украина» жестко раскритиковал решение Киева присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии

Зомби атакуют. Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии © пресс-служба президента Украины

«Какой вирус их там поразил, они в МИДе там сидят, что с ними такое? Это же настоящее, открытое, взвешенное вредительство против государства Украина. Какой дегенерат это придумал?» — негодует парламентарий.

Рабинович подчеркнул, что Минск неоднократно протягивал руку помощи Киеву в вопросе Донбасса, а также напомнил, что ранее президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели встречу, которая выглядела дружественной.

«Ну и как они теперь будут разговаривать с Лукашенко? От Белоруссии и от Лукашенко конкретно Украина на протяжении всех этих лет ничего, кроме хорошего, не видела», — задается вопросом политик.

Депутат добавил, что считает этот поступок преступным по отношению к народу Украины и преступным по отношению к дружбе с белорусским народом.