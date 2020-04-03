Американский сенатор-республиканец Марта Максалли потребовала от главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебреисуса оставить свой пост. Об этом сообщило издание Politico 2 марта

Максалли в духе времен холодной войны заявила, что Гебреисус якобы помог Китаю скрыть данные о коронавирусе.

«Я никогда не доверяла коммунистам. И то, что они скрывали этот вирус, который возник в них, привело к ненужным смертей в Америке и во всем мире», — отметила сенатор.

«Нас ждут очень тяжёлые две недели». COVID-19 всё же вынудил Трампа объединиться с Россией и Китаем © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Тедрос Гебреисус — уйти в отставку.

Ранее в апреле американская разведка заявила, что Китай якобы скрыл масштабы вспышки коронавируса.

В конце марта в Окружной суд Северного Техаса поступил коллективный иск от финансируемой властями США правозащитной организации Freedom Watch и фотостудии Buzz Photos против государства Китай и его должностных лиц.

В нем от КНР требуют компенсации в $20 трлн за то, что было допущено распространение коронавируса — «биологического оружия массового поражения».