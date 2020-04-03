Максалли в духе времен холодной войны заявила, что Гебреисус якобы помог Китаю скрыть данные о коронавирусе.
«Я никогда не доверяла коммунистам. И то, что они скрывали этот вирус, который возник в них, привело к ненужным смертей в Америке и во всем мире», — отметила сенатор.
По ее словам, «ВОЗ должна прекратить покрывать» Китай, а Тедрос Гебреисус — уйти в отставку.
Ранее в апреле американская разведка заявила, что Китай якобы скрыл масштабы вспышки коронавируса.
В конце марта в Окружной суд Северного Техаса поступил коллективный иск от финансируемой властями США правозащитной организации Freedom Watch и фотостудии Buzz Photos против государства Китай и его должностных лиц.
В нем от КНР требуют компенсации в $20 трлн за то, что было допущено распространение коронавируса — «биологического оружия массового поражения».