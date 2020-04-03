Украинские власти ввели временный запрет на экспорт гречки. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщила пресс-служба Минэкономторговли

Соответствующее постановление на внеочередном заседании 2 апреля принял Кабинет министров Украины.

«Так, постановлением вводится временный — до 1 июля 2020 года — режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки)», — говорится в сообщении.

В частности, установлен объем квоты для указанных товаров.

Экономист Охрименко: украинцев ждет рост цен, безработица и дефицит продуктов © Скриншот из видео Украина.ру

«Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли», — отмечают в Минэкономторговли.

По данным украинских СМИ, с началом карантина в некоторых магазинах страны стоимость гречки выросла в среднем на 50%. Одной из причин могло стать закрытие Россией экспорта круп.