США, исчерпав собственные запасы, купили маски и медоборудование у России

Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус пояснил, что Вашингтон заплатил за груз, полученный от Москвы, а не принял его безвозмездно. Как сообщают источники СМИ в правительстве, в резервном фонде США осталось очень мало масок, респираторов, халатов и перчаток

Вечером 1 апреля в Нью-Йорк прибыл самолёт военно-транспортной авиации Министерства обороны России с медицинским оборудованием и средствами защиты на борту.

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты», — заявил официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.

Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, одну половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а вторую — американская сторона.

Президент США Дональд Трамп заверяет, что дефицита защитных средств нет, поставки идут напрямую больницам, а не через резервный фонд, но источники информационного агентства Reuters в Министерстве внутренней безопасности США говорят, что почти все средства индивидуальной защиты из резервного фонда уже исчерпаны. В частности, почти нет медицинских масок, респираторов, перчаток и халатов. «Нас ждут очень тяжёлые две недели». COVID-19 всё же вынудил Трампа объединиться с Россией и Китаем © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Американские врачи из разных городов жаловались, что средств защиты действительно не хватает, и выкручиваться приходится кто как может: обычные пластиковые пакеты вместо халатов, одна маска на несколько дней.

Договорённость о поставке гуманитарного груза была достигнута в телефонном разговоре лидеров двух стран 30 марта. Президент РФ Владимир Путин в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Соединённых Штатах — первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом — предложил помощь своему коллеге, и Дональд Трамп с благодарностью принял её.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, встречая самолёт в аэропорту Нью-Йорка, сказал журналистам, что в случае необходимости Москва готова и дальше оказывать содействие Вашингтону в борьбе с эпидемией. Американская сторона, несмотря на политические разногласия, готова к сотрудничеству на этом направлении. Морган Ортэгус заявил, что страны предоставляли гуманитарную помощь друг другу во времена кризисов в прошлом и, без сомнения, будут делать это снова в будущем, а сейчас наступило время для совместной работы над борьбой с общим врагом, который угрожает жизням всех нас.