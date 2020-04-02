Руководитель ведомства Сергей Дейнеко рассматривает визовый режим как дополнительный механизм проверки и контроля

В интервью «РБК-Украина», опубликованном 2 апреля, глава Госпогранслужбы Украины сказал, что не видит ничего плохого в том, чтобы страна ввела визовый режим с Российской Федерацией.

«Это вопрос политический. Я ничего плохого в этом не вижу. Это дополнительный механизм проверки и контроля», — пояснил Сергей Дейнеко. Золотарёв: Украина пытается ввести визовый режим с РФ в угоду националистам © Facebook, Золотарев Андрей

Он напомнил, что Госпогранслужба Украины — это один из субъектов, который вносит граждан России в список персональных санкций, а также обеспечивает мониторинг, чтобы на территорию Украины не въезжали те, кто с момента отделения Крыма заезжал на полуостров через российские КПП, а таковых более 10 тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не оставит без ответа отказ Киева от безвизового режима. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также подтвердил, что Москва предпримет «зеркальные меры» в случае пересмотра Киевом порядка пересечения государственной границы. Дипломат задал риторический вопрос, должна ли российская сторона сглатывать, когда украинцы объявляют персонами нон грата деятелей искусства из РФ, отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины и всерьёз говорят о введении визового режима.