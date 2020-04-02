Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 «, — говорится в материале.

Двадцать человек в стране умерли от COVID-19, 13 — выздоровели.