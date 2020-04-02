«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 «, — говорится в материале.
Двадцать человек в стране умерли от COVID-19, 13 — выздоровели.
«По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19 «, — говорится в материале.
Двадцать человек в стране умерли от COVID-19, 13 — выздоровели.
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