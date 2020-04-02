На Украине лабораторно подтвердили 794 случая инфицирования коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщили на странице министерства здравоохранения страны в Facebook

Украина.ру на Youtube Армен Гаспарян искал смысл продажи Зеленским украинской земли – видео