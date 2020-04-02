«Президента запугали коллапсом экономики и дефолтом. И поскольку Зеленский, видимо, ничего не понимает в таких вещах — его убедили в необходимости открыть рынок земли», — пояснил эксперт.
Более того, есть профессиональное мнение, уточнил политолог, что в нынешней ситуации Украине было бы лучше воспользоваться форс-мажором и объявить дефолт, но приняв этот закон, Зеленский допустил политическую ошибку.
Совершенно очевидно, подчеркнул Погребинский, что после такого решения он будет терять поддержку населения и открывает перспективу для недовольства значительной части общественности, которая за него голосовала.
Этим воспользуются «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком и «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко, спрогнозировал специалист.