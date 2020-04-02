Команда президента Украины Владимира Зеленского в условиях кризиса сделала ставку на получение денег от МВФ, а для этого было необходимо принять закон о рынке земли. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем комментарии изданию «Взгляд»

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

Более того, есть профессиональное мнение, уточнил политолог, что в нынешней ситуации Украине было бы лучше воспользоваться форс-мажором и объявить дефолт, но приняв этот закон, Зеленский допустил политическую ошибку.

Совершенно очевидно, подчеркнул Погребинский, что после такого решения он будет терять поддержку населения и открывает перспективу для недовольства значительной части общественности, которая за него голосовала.

Этим воспользуются «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком и «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко, спрогнозировал специалист.