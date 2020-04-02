В Польше трудовые мигранты из Украины в основном ждут конца карантина на месте. Об этом рассказал польский журналист Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру

Польский журналист Корейба: Рейтинг властей в Польше стремительно растёт © Facebook, Kuba Korejba

«Часть людей продолжает работать, часть уехала. В основном трудовые мигранты ждут конца карантина на месте. Студенты были вынуждены уехать домой, так как университеты и общежития закрыты», — сказал эксперт.

По его словам, в стране паники не наблюдается, но после введения правительством режима эпидемии люди довольно дисциплинированно соблюдают меры изоляции. Города пустые, работают только мелкие магазины и аптеки, куда можно заходить по одному человеку, указал журналист.

Корейба отметил, что по городу и стране можно передвигаться свободно, но не рекомендуется, а полиция просит разойтись людей, которые собираются в местах отдыха в связи с хорошей погодой. Авиасообщение перекрыто, равно как и граница на въезд, кроме грузового транспорта, заключил он.