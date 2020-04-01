«Уже 132 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки заболели 25 киевлян… Были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус расползается и охватывает город», — сообщил Кличко.
По его данным, заболели 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин в возрасте от 21 до 80 лет и девочка, которой чуть больше года. Госпитализировали 15 пациентов. Остальные 10 больных лечатся дома под контролем врачей.
Более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины в последнее время не выезжали.
За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине выросло до 669.