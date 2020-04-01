Коронавирус подтвердился у 25 киевлян за минувшие сутки, в целом в столице болеют уже 132 человека. Об этом 1 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

«Уже 132 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки заболели 25 киевлян… Были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус расползается и охватывает город», — сообщил Кличко.

Лизан: Коронавирус может обрушить государственность во многих постсоветских республиках © Facebook, Иван Лизан

Более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины в последнее время не выезжали.

За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине выросло до 669.