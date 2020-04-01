Лондонский банк Standard Chartered Bank (SCB)оштрафован на рекордную сумму за нарушения антироссийских санкций Евросоюза, пишет Укррудпром 1 апреля

20,47 млн фунтов стерлингов SCB выплатит за то, что ссудил деньги турецкому DenizBank, который в то время был «дочкой» российского «Сбербанка», в отношении которого действовали санкции ЕС.

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Всего SCB выдал в с апреля 2015-го по январь 2018 года 102 кредита турецкому банку. Санкции против Сбербанка ввели в 2014 году. В 2019 году российский Сбербанк продал DenizBank.

Законодательство ЕС запрещает выдавать кредиты со сроком погашения более 30 дней организациям, попавшим под санкции. При этом часть кредитов, выданных лондонским банком, не нарушала санкции.