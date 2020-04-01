Принятый с многочисленными нарушениями регламента закон об открытии рынка земли вряд ли будет отменён при нынешней власти на Украине. Но, возможно, закон отменят позже. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политический консультант Сергей Слободчук

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых.

Представители оппозиции заявляют, что закон принимали с нарушениями регламента, и обещают обжаловать итоги голосования в Конституционном суде. По словам Слободчука, это будет интрига на несколько ближайших лет.

«Действительно, шанс такой (отменить закон о рынке земли — ред.) есть. Хотя бы такой вопрос: сессия была внеочередная, она формально заканчивается в 0 часов на 31 марта, а голосовали уже после 0 часов. Есть и другие нюансы», — сказал эксперт.

В то же время, по его словам, надо учитывать, что в Конституционном суде «трудятся люди, для которых верховенство права — это не просто пустой звук, а очень пустой звук».

«Поэтому они (судьи — ред.) будут смотреть на мнение власти. Возможно, при этой власти опротестовать закон не удастся. Но давайте не забывать, что власть имеет свойство меняться», — отметил эксперт, добавив, что когда-то на Украине «будет другой президент, будет другое большинство в Верховной Раде, и Конституционный суд тогда может вдруг обратить внимание на все те нарушения, с которыми принимался этот закон».

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