Открытие рынка земли на Украине выгодно крупным латифундистам и транснациональным компаниям, но повлечёт достаточно тяжёлые последствия для жителей украинского села. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политический консультант Сергей Слободчук

- Сергей, что это ночное голосование по закону о рынке земли означает для Украины?

— В первую очередь это означает, что будут легализованы крупные аграрные латифундии. Их собственники испытывали проблемы с привлечением кредитов, с выходом на IPO и так далее. Потому что у крупных собственников латифундии, как правило, через подставных лиц оформлены на чужие паспорта зачастую. Такие разрозненные лоскутки, их надо свести вместе. Теперь они смогут свою собственность легализовать. Думаю, будет передел. Будет меняться полностью уклад жизни в селе…

- Какие прогнозируете изменения?

— Окажется, что латифундиям столько рабочих рук не нужно. Плюс открываются ворота для захода транснациональных корпораций. За них, конечно, можно только порадоваться. Насколько я вижу, на транснациональном рынке проблема с Аргентиной, там очень много пестицидов использовали, и почва приходит в негодность. Таким образом, наблюдается дефицит земли, который можно будет компенсировать сейчас за счёт Украины. Слободчук: Украинцев хотят опустить в ад, чтобы скупить у них землю. Но есть шанс этого избежать © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

Но, повторю, столько рабочих рук не надо будет, сколько сейчас есть. Как работают транснациональные компании, крупные агрохолдинги? Они привезли рабочих, поселили в вагончик, те сделали работу, увезли. Им местные не нужны. То есть все эти россказни о том, что будут инвестиции в село и так далее, — это просто геббельсовский обман. Наоборот, это отсекает максимально местных жителей от процесса производства в АПК, как ни странно.

С точки зрения экономики будут вот такие изменения. Естественно, появятся какие-то свободные средства в стране, но небольшие, потому что сейчас и эпидемия, и война на Донбассе, и кризис… Стоимость земли не будет большой.

- Социальные последствия?

— Такие же, какие мы видели в 90-е годы, когда зачастую те же самые люди, ныне постаревшие комсомольцы, рассказывали, как необходима приватизация, как после этого все заживём хорошо, как будем собственниками фабрик, заводов, газет, пароходов… Собственно, собственники фабрик-заводов действительно появились, но только их оказалось немного, их называют — олигархи. А остальные получили фирменный «шиш с маслом».

В данном случае будет то же самое. Потому что какие есть барьеры для концентрации крупных земельных наделов в одних руках? Барьер был один озвучен: не более ста гектаров, но его рассматривают как временную меру. Кузьмин: Закон о продаже земли — рейдерский захват и мошенническая схема ограбления украинцев © Facebook, Ренат Кузьмин | Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

- Как оцениваете голосование в Раде?

— С политической точки зрения мы видим, что за закон голосовала фракция «Голос», это те же самые «слуги народа», просто им не хватило места рядом с Зеленским. Это тот же самый проект, с теми же бенефициарами. Голосовала фракция «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Там вышли на формулу, что «пришла весна, посадок нету». Попытаются «прессануть» Порошенко через Генпрокуратуру, через ГБР, но дадут эту ситуацию отыграть. Формально президент будет потрясать кулаком, будут какие-то дела возбуждать, а потом всё это спихнут на следственное управление и его же потом и сделают крайним, есть договорённость, что это всё будет имитацией. В крайнем случае Порошенко ждёт солнечная Австрия. Или солнечная Россия. Или другая страна, где у него есть крупные инвестиции. Поэтому так собрали голоса, плюс дали «порохоботам» небольшую квоту при власти. Вот такие расклады.

- Оппозиция во время голосования заявляла много раз, что законопроект о земле рассматривается с многочисленными нарушениями регламента и Конституции Украины. Есть шанс опротестовать его в Конституционном суде?



— Думаю, что это будет интрига на несколько ближайших лет. Действительно, шанс такой есть. Хотя бы такой вопрос: сессия была внеочередная, она формально заканчивается в 00 часов на 31 марта, а голосовали уже после 00 часов. Есть и другие нюансы. Но тут надо учитывать, что в Конституционном суде у нас трудятся люди, для которых верховенство права — это не просто пустой звук, а очень пустой звук. Поэтому они будут смотреть на мнение власти. Возможно, при этой власти опротестовать закон не удастся. Но давайте не забывать, что власть имеет свойство меняться. Будет другой президент, будет другое большинство в Верховной Раде, и Конституционный суд тогда может вдруг обратить внимание на все те нарушения, с которыми принимался этот закон.

— Но почему нынешняя власть пошла на такие нарушения?

— Тут можно понять и Зеленского, "настоящего патриота" нашей страны. Требования зарубежных кредиторов, они… настолько жесткие. И кредиторы, естественно, протянули руку утопающему, для того чтобы помочь ему ещё больше утонуть. Поэтому власти пошли на нарушения, пошли на что угодно, пошли на потерю рейтинга, потерю лица, пошли на всё для того, чтобы протащить этот закон. Обратите внимание, что наши депутаты голосовали, фактически рискуя жизнью, собравшись в разгар пандемии и карантина, принимали решение о распродаже Родины. Неизвестно, какой ещё ущерб своему драгоценному здоровью они нанесли. Константин Бондаренко о рынке земли: Зеленскому вспомнят даже то, чего он не делал © Екатерина Чеснокова

Естественно, это голосование идёт вразрез с позицией большинства украинцев. Конечно, это будет жесткий удар по рейтингу и Зеленского, и пиар-партии «Слуга народа». Народ лютует в соцсетях, люди звонят, говорят: получается, что Зеленский — это то же самое, что и Порошенко.

Я прогнозировал ранее, ещё до выборов, что это будет то же самое. Но ожидал, что будет ещё хуже, потому что недовольство Порошенко со стороны внешних игроков было вызвано тем, что он не все свои обещания выполнял. В частности, обещал продажу земли, но так её и не запустил. А теперь при власти по сути дела несамостоятельные политические игроки, это ряженые. Как им сказали, так они и зачитали, что сказали, то и сделали. Сказали им кнопочку нажать — они и нажали.