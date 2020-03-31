«Я рассматриваю появление этих пленок за день до того, как в парламенте проходило рассмотрение важных вопросов. Вы видели, что там происходило. Вы понимаете, кто и как там действовал. Делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта. Делали все, чтобы Украина никогда не приняла очень важные законы. То есть те пленки появились в воскресенье», — заявил он.
Ермак также добавил, что считает, что Государственное бюро расследований, Служба безопасности Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проведут полное расследование, связанное с записями.
Кроме того, он пообещал, что «власть никаким образом не будет на это влиять».