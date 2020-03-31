Руководитель Офиса президента Андрей Ермак связывает появление пленок с голосом якобы его брата накануне голосования законов о рынке земли и банках специально, чтобы его сорвать и подтолкнуть Украину к дефолту. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил 31 марта во время онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook

«Я рассматриваю появление этих пленок за день до того, как в парламенте проходило рассмотрение важных вопросов. Вы видели, что там происходило. Вы понимаете, кто и как там действовал. Делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта. Делали все, чтобы Украина никогда не приняла очень важные законы. То есть те пленки появились в воскресенье», — заявил он.

Бьют по Ермаку, а метят в Зеленского. Главные темы соцсетей 30 марта © uaportal.com

Кроме того, он пообещал, что «власть никаким образом не будет на это влиять».