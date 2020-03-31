Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико связывает увеличение положительных тестов на вирус с усовершенствованием диагностики в Москве и регионах. Он уверен, что в апреле-мае ситуация в стране нормализуется

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Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико в комментарии РИА Новости объяснил, почему увеличилось количество заболевших: «Вполне возможно, что диагностика стала лучше. Возможности и доступность лабораторной диагностики существенно увеличились, и это не только в Москве, но и в других регионах».

По его словам, уровень заболеваемости будет расти ещё несколько дней, а в апреле-мае эпидемия пойдёт на спад благодаря комплексу мер, введённому властями страны.

Многие российские регионы ввели режим самоизоляции. Более того, 31 марта Государственная Дума приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина. Документ предусматривает для нарушителей санитарно-эпидемиологических правил штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей либо лишение права на профессию на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если нарушение создало угрозу массового заболевания или повлекло смерть одного человека, наказывать будут штрафом на сумму от 1 до 2 млн рублей, лишением права на профессию на срок до пяти лет или лишением свободы — также на пять лет. В случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи лет. Умышленное нарушение, повлекшее смерть, квалифицируется как терроризм, хулиганство или диверсия и предусматривает соответствующее уголовное наказание. Расследованием тяжких преступлений будет заниматься Следственный комитет, а менее тяжких — полиция.