По информации главы Союза украинцев в Португалии Павла Садохи, сотрудники миграционной службы отказали мужчине во въезде в страну по неизвестным причинам.
После того, как украинец потребовал объяснить причины отказа, на него надели наручники и «применили к нему физическую силу».
«В таком состоянии (в наручниках) его оставили одного в комнате, где у него случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть», — написал Садоха в Facebook.
Посольство Украины обратилось с вербальной нотой в МИД Португалии с просьбой расследовать это дело.
Как утверждает лидер украинской диаспоры, португальским инспекторам грозит до 25 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.