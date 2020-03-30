Посольство Украины в Португалии требует объективного расследования обстоятельств гибели украинца в аэропорту Лиссабона. Об этом 30 марта диппредставительство сообщило на своей странице в Facebook

Кущ: Украинская трудовая миграция приобретет вид «шахматной» рокировки с поляками © Facebook, Алексей Кущ Павла Садохи, сотрудники миграционной службы отказали мужчине во въезде в страну по неизвестным причинам.

После того, как украинец потребовал объяснить причины отказа, на него надели наручники и «применили к нему физическую силу».

«В таком состоянии (в наручниках) его оставили одного в комнате, где у него случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть», — написал Садоха в Facebook.

Посольство Украины обратилось с вербальной нотой в МИД Португалии с просьбой расследовать это дело.

Как утверждает лидер украинской диаспоры, португальским инспекторам грозит до 25 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.