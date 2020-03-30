Украинские судьи могут лишиться почти половины зарплаты после срочной корректировки госбюджета-2020, вызванной эпидемией коронавируса Covid-19. Об этом 29 марта cообщил советник председателя Конституционного суда Украины Денис Невядомский на своей странице в Facebook
«В связи с эпидемией — 40% зарплаты всем бюджетникам, чьи зарплаты выше 47 000. В основном достанется судьям. Ведь высокая зарплата была частью социального договора для укрепления судейской независимости. Главное, "патриотическое воспитание", бандуристы и синематограф продолжат финансироваться в полном объёме», — написал Невядомский.
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