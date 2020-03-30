Украинские судьи могут лишиться почти половины зарплаты после срочной корректировки госбюджета-2020, вызванной эпидемией коронавируса Covid-19. Об этом 29 марта cообщил советник председателя Конституционного суда Украины Денис Невядомский на своей странице в Facebook

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