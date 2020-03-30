Кабмин Украины предложил увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд гривен из-за коронавируса — Гончаренко
Кабмин Украины предложил увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд гривен из-за коронавируса — Гончаренко
© Facebook, Верховна Рада України
«В связи с эпидемией — 40% зарплаты всем бюджетникам, чьи зарплаты выше 47 000. В основном достанется судьям. Ведь высокая зарплата была частью социального договора для укрепления судейской независимости. Главное, "патриотическое воспитание", бандуристы и синематограф продолжат финансироваться в полном объёме», — написал Невядомский.