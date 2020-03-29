В Винницкой области 23 пациента диагностировали с диагнозом COVID-19, среди них один ребенок, который находится в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 29 марта, в ходе брифинга сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает «Укринформ»

«Все зафиксированные больные с положительными результатами теста на коронавирус — ред.) госпитализированы. Состояние у всех удовлетворительное, только один ребенок из Черновицкого района, который находится в Могилев-Подольской больнице, в тяжелом состоянии. Но в течение последних часов, на утро, имеем первую положительную информацию о состоянии этого ребенка», — заявил Скальский.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, на Украине официально зарегистрировано 418 случаев заражения коронавирусом, девять человек погибли, пять — выздоровели.