«Все зафиксированные больные с положительными результатами теста на коронавирус — ред.) госпитализированы. Состояние у всех удовлетворительное, только один ребенок из Черновицкого района, который находится в Могилев-Подольской больнице, в тяжелом состоянии. Но в течение последних часов, на утро, имеем первую положительную информацию о состоянии этого ребенка», — заявил Скальский.
По состоянию на 10:00 29 марта в Винницкой области зафиксировано 78 подозрений на коронавирус. В 23 случаях диагноз был подтвержден, в том числе у двоих детей.
Согласно последним данным, на Украине официально зарегистрировано 418 случаев заражения коронавирусом, девять человек погибли, пять — выздоровели.