Претендент на должность главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин в своей декларации скрыл работу своей жены, которая управляет тендерами в компании, входящей в холдинг олигарха Рината Ахметова. Об этом 29 марта сообщило издание Facenews

В систему НАЗК Шубин загрузил только декларацию за 2018 год — из-за карантина госслужащим продлили срок подачи деклараций за 2019 год до 1 июня.

Как Ахметов стал главным олигархом Зеленского. За кадром решают всё © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк Инну Лапу. При этом в собственной декларации Шубин дважды сделал ошибку: в графе «Источник дохода» вместо информации работодателя он указал свои имя и фамилию. То же самое он сделал в отношении жены, сделав ее саму собственным работодателем, что позволило скрыть данные о месте ее работы.

Однако, согласно информации на сайте ДТЭК, в прошлом году Инна Лапа занимала должность начальника отдела по тендерным процедурам ООО «ДТЭК Нефтегаз», входящей в холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

Сам Шубин также имеет многолетний опыт работы в различных структурах ДТЭК.

Кабмин назначил Шубина на должность исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды 10 марта.