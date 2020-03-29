В систему НАЗК Шубин загрузил только декларацию за 2018 год — из-за карантина госслужащим продлили срок подачи деклараций за 2019 год до 1 июня.
В документе он также указал и свою супругу, Инну Лапу. При этом в собственной декларации Шубин дважды сделал ошибку: в графе «Источник дохода» вместо информации работодателя он указал свои имя и фамилию. То же самое он сделал в отношении жены, сделав ее саму собственным работодателем, что позволило скрыть данные о месте ее работы.
Однако, согласно информации на сайте ДТЭК, в прошлом году Инна Лапа занимала должность начальника отдела по тендерным процедурам ООО «ДТЭК Нефтегаз», входящей в холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова.
Сам Шубин также имеет многолетний опыт работы в различных структурах ДТЭК.
Кабмин назначил Шубина на должность исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды 10 марта.