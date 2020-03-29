Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разгар пандемии коронавируса вышел на лед, чтобы сыграть в хоккей в составе президентской команды. По мнению главы государства, лед – «лучшее антивирусное лекарство». Об этом он заявил в комментарии телеканалу ОНТ в субботу, 28 марта

Согласно последним данным, в Белоруссии подтверждено 94 случая заражения коронавирусом, 32 человека выздоровели.

«Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — подчеркнул Лукашенко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Может ли меня что-то остановить от выхода на лед? А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю! Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу! Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, а особенно лед, холодильник этот… Это самое настоящее антивирусное лекарство», — добавил президент.

Белоруссия по-прежнему не ввела карантин в связи с распространением коронавируса. По словам властей, ситуация с заболеванием находится под полным контролем Минздрава.