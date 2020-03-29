Ранее было известно о 311 случаях заражения и восьми погибших.
«По состоянию на 22.00 (23.00 мск — ред.) 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Пять человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», — говорится в сообщении.
Ранее украинское правительство приняло решение ввести карантин из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. По всей стране закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия, не работает метро. Ограничения будут действовать до 24 апреля.