Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 356, девять человек скончались. Об этом ночью субботы, 28 марта, сообщила пресс-служба Минздрава

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«По состоянию на 22.00 (23.00 мск — ред.) 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Пять человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», — говорится в сообщении.

Ранее украинское правительство приняло решение ввести карантин из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. По всей стране закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия, не работает метро. Ограничения будут действовать до 24 апреля.