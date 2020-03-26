«При легкой и бессимптомной формах пациентов будут размещать не в больницах, а в гостиницах, обеспечивая их всем необходимым. Это будет полезно и экономике, и самим гостиницам», — заявил он.
Пашинян также отметил, что власти обсудят с отелями все детали, в том числе стоимость проживания.
По словам премьера, сейчас в Армении в тяжелом состоянии находятся два пациента с коронавирусом, один из них гражданин США, другой — Армении. Оба, отметил Пашинян, пожилые люди, старше 75 лет, проходят лечение в отделении интенсивной терапии.
Согласно последним данным, коронавирусную инфекцию в Армении выявили у 290 человек.