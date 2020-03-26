В Армении пациентов с легкой формой COVID-19 будут размещать в гостиницах. Об этом в четверг, 26 марта, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает РИА Новости

«При легкой и бессимптомной формах пациентов будут размещать не в больницах, а в гостиницах, обеспечивая их всем необходимым. Это будет полезно и экономике, и самим гостиницам», — заявил он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам премьера, сейчас в Армении в тяжелом состоянии находятся два пациента с коронавирусом, один из них гражданин США, другой — Армении. Оба, отметил Пашинян, пожилые люди, старше 75 лет, проходят лечение в отделении интенсивной терапии.

Согласно последним данным, коронавирусную инфекцию в Армении выявили у 290 человек.