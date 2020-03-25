«На время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 гривен. Механизм должен заработать после одобрения Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде», — заявил Шмыгаль.
«На время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 гривен. Механизм должен заработать после одобрения Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде», — заявил Шмыгаль.
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