На время карантина субсидии для оплаты ЖКУ увеличат в среднем на 300 грн (около 900 рублей), если за это проголосует Верховная Рада. Об этом 25 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube

«На время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 гривен. Механизм должен заработать после одобрения Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде», — заявил Шмыгаль.