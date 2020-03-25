Коронавирус отдыхает: в Китае зафиксировали новый хантавирус, убивает внезапно и без симптомов

Мужчина умер внезапно, явных симптомов ранее у него не было.
Погибший ехал в провинцию Шаньдун, где он работал, однако в автобусе у него остановилось сердце. В транспортном средстве с ним находились еще 31 человек, их срочно обследовали.
После этого жители заговорили о новой вспышке. Новости с хэштегом #хантавирус стали популярными в Twitter.
Специалисты в Китае разъяснили, что хантавирусы — это семейство вирусов, распространяемых главным образом грызунами, которые могут вызывать различные синдромы заболеваний у людей во всем мире. Возбудитель заболевания выделяется с мочой, калом и слюной переносчика и реже — через укус грызуна.
По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека.
Ранее не были известны случаи, чтобы хантавирус передавался от человека к человеку, поскольку в мире он считается крайне мало изученным.