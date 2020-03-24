По состоянию на утро 24 марта Минздрав Украины заявлял о 73 подтвержденных случаях коронавируса в стране. Из них три летальных, а также один выздоровевший пациент.
«На данный момент нет нужды вводить чрезвычайное положение в Украине… Развитие этого коронавируса в Украине является умеренным, в отличие от других стран», — заявил Шмыгаль.
По его словам, внедрение чрезвычайной ситуации в отдельных регионах Украины, где зафиксированы случаи коронавируса — достаточная мера для эффективного управления ситуацией там, где в этом есть необходимость.