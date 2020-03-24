На сегодняшний день нет нужды внедрять на Украине режим чрезвычайного положения. Об этом сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает УНН 23 марта

Чрезвычайное положение на Украине: мнения "за" и "против" © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

«На данный момент нет нужды вводить чрезвычайное положение в Украине… Развитие этого коронавируса в Украине является умеренным, в отличие от других стран», — заявил Шмыгаль.

По его словам, внедрение чрезвычайной ситуации в отдельных регионах Украины, где зафиксированы случаи коронавируса — достаточная мера для эффективного управления ситуацией там, где в этом есть необходимость.