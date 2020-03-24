«Каждая страна борется с вирусом своими силами. Самое страшное — неопределенность. Для миллионов это громадный стресс. Что будет под конец всего этого — трудно предсказать. Но все будет по-другому», — подчеркнул эксперт.
Получается, делает вывод Рар, что из-за коронавируса люди будут жить в сплошных запретах: это нарушает конституционные права граждан, и такая ситуация может поставить крест на либеральной модели гражданского общества.
Зажиточная Европа не привыкла к тому, что армии приходится выносить гробы прямо из больниц: это пугает не только ее граждан, но и политиков, которые не знают, какие еще решения надо принимать, чтобы положить конец эпидемии, заключил политолог.