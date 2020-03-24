Пандемия коронавируса уже фактически привела к тому, что Евросоюз, по сути, исчез с политической сцены, поскольку каждая страна борется с проблемами самостоятельно. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар про тех, кто справляет корона-пати, армию на улицах Германии и оговорившуюся Меркель © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Получается, делает вывод Рар, что из-за коронавируса люди будут жить в сплошных запретах: это нарушает конституционные права граждан, и такая ситуация может поставить крест на либеральной модели гражданского общества.

Зажиточная Европа не привыкла к тому, что армии приходится выносить гробы прямо из больниц: это пугает не только ее граждан, но и политиков, которые не знают, какие еще решения надо принимать, чтобы положить конец эпидемии, заключил политолог.