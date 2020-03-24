Хотя украинские власти в целом предпринимают правильные меры для борьбы с коронавирусом, они слишком поздно ввели системы тестирования. Поэтому определить точное число заболевших сегодня трудно. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По его словам, еще одна проблема состоит в том, что сегодня в страну из Европы возвращается большое число украинских работников, многие из которых являются носителями этого вируса.

«Поскольку не осуществляется карантин и изоляция этих людей, самое неприятное Украину ждет не до 3 апреля, а скорее после. Остается надеяться только на то, что апрель будет теплым, это может немножечко эпидемию сбить», — сетует Золотарев.

В любом случае государство с разваленной системой здравоохранения, уничтоженной системой санитарно-эпидемиологического контроля, с очень слабым чиновничьим и полицейским аппаратом объективно очень уязвимо, заключил политолог.