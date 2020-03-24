«Уже сейчас ряд медиков говорят о том, что смертность от пневмонии выше обычной для зимы-весны. То есть, возможно, вирус уже давно в Украине», — указал эксперт.
По его словам, еще одна проблема состоит в том, что сегодня в страну из Европы возвращается большое число украинских работников, многие из которых являются носителями этого вируса.
«Поскольку не осуществляется карантин и изоляция этих людей, самое неприятное Украину ждет не до 3 апреля, а скорее после. Остается надеяться только на то, что апрель будет теплым, это может немножечко эпидемию сбить», — сетует Золотарев.
В любом случае государство с разваленной системой здравоохранения, уничтоженной системой санитарно-эпидемиологического контроля, с очень слабым чиновничьим и полицейским аппаратом объективно очень уязвимо, заключил политолог.