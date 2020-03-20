Коронавирусной инфекцией во всем мире заразились уже почти 250 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Института Джона Хопкинса, отслеживающего ситуацию с распространением заболевания

Заболевание унесло жизни 10 040 человек, однако 86 036 удалось выздороветь. Крупнейшим очагом распространения вируса в Европе по-прежнему остается Италия — там уже заражены более 41 035 человек, 3405 скончались.

На Украине, согласно последним данным, коронавирусом заразились 26 человек, три человека скончались — о последней жертве заболевания накануне сообщил Минздрав. Ею стала 56-летняя жительница Ивано-Франковска. По словам медиков, женщина длительное время занималась самолечением.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседника из числа министров сообщило, что в пятницу, 20 марта, Кабмин введет режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще нескольких областях.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Андрея Фаворова. Где именно он подхватил вирус, неизвестно, недавно он прилетел на работу из США на Украину.

В то же время прокуратура Киева начала досудебное расследование против сотрудников частной медклиники, которые не сообщили властям о пациенте, инфицированном коронавирусом, — заболевание диагностировали у вернувшегося из Швейцарии 50-летнего киевлянина. Мужчина стал третьим жителем столицы, у которого подтвердился COVID-19.

В связи со стремительным ростом заболеваемости мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ввести в городе режим чрезвычайного положения. По его мнению, горожане пренебрегают карантином, поэтому он считает необходимым подключить Нацгвардию к охране порядка. К слову, в настоящий момент коронавирус в Ивано-Франковске подозревают у 27 человек.

Дает о себе знать и транспортный коллапс, вызванный тотальным карантином: так, в Одессе мужчина лег на трамвайные пути, чтобы остановить движение трамвая, в который его не пустили из-за ограничения по количеству пассажиров, связанного с распространением коронавируса. В той же Одессе второй день подряд фиксируются случаи нападения на водителей общественного транспорта, на этот раз пострадала водитель троллейбуса, которую избила не попавшая в салон пенсионерка.

Обращает на себя внимание случай в Хмельницкой области, где группа людей также не смогла попасть в маршрутку из-за ограничений, после чего закидала транспортное средство камнями. Компания, которой принадлежала маршрутка, решила в ответ снять весь свой транспорт с рейсов.

Старикам здесь не место? Карантин как шанс человечества на передышку © REUTERS, GG/ANI | REUTERS, GG/ANI | Перейти в фотобанк Андрея Коробова, который недавно приехал из Москвы, и пятерых контактировавших с ним сотрудников ЯТЭК — четыре менеджера из Москвы и местный работник. Еще один случай был зарегистрирован в Подмосковье — у человека, прилетевшего из Праги.

Из-за распространения коронавируса под угрозой находится туристический сезон в Крыму — глава республики Сергей Аксенов поручил правительству подготовиться к худшему раскладу, несмотря на то что пока число бронирований отелей находится на прошлогоднем уровне.

В пятницу, 20 марта, Роспотребнадзор объявил о начале испытания прототипов вакцины против нового коронавируса. Пока испытания ведутся на лабораторных животных.

Оправляющийся от коронавируса Китай пытается помочь справиться с пандемией другим странам: так, КНР планирует поставить в Литву 1,8 миллиона респираторов FFP2, 5,7 миллиона одноразовых масок, 810 тысяч защитных очков, 1,8 миллиона колпаков, столько же одноразовых халатов, 1,05 миллиона одноразовых комбинезонов, 15 миллионов перчаток, 3,6 миллиона бахил. Гуманитарная помощь отправится еще в несколько стран, в том числе и на Украину, о чем ранее сообщил президент Владимир Зеленский.

В Белоруссии, согласно последним данным, количество инфицированных достигло 51. Несмотря на это, президент страны Александр Лукашенко сохраняет спокойствие и советует гражданам лечить инфекцию баней и водкой. Однако при этом белорусский лидер признает существование глобального кризиса, в который страна уже «вступила одной ногой».

В Литве коронавирус нашли у 48 человек. Жители республики создают антикризисные запасы, скупая товары первой необходимости. Наибольшей популярностью у них, по данным портала Pricer.lt, пользуется гречневая крупа, цена пакета которой подскочила до 1,15 евро.

В соседней Латвии за прошедшие сутки зарегистрировали 25 новых случаев заболевания коронавирусом — всего в стране инфицированы 111 человек. Власти страны приняли решение пустить на общественные нужды контрабандный спирт — его намерены использовать для дезинфекции различных поверхностей.