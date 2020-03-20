Telegram-канал «Пул первого», который СМИ считают связанным с пресс-службой президента Белоруссии Александра Лукашенко, 18 марта опубликовал видео, где первое лицо республики высказывается по поводу паники населения относительно эпидемий

Само выступление Лукашенко на видео датируется 2009 годом, задолго до эпидемии коронавируса, сообщает канал.

«Давно мы перестали кукарекать? По поводу птичьего гриппа, помните? Кукарекал весь мир, наверное, все продали уже, что касается птичьего гриппа. Сейчас завизжали по-свинячьи, завтра — замурлыкаем или замычим», — сказал президент.

«Огненная вода из России». Ванга предсказала коронавирус и лекарство от него © Пакко / wikimedia.org

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала вспышку коронавируса пандемией. В мире COVID-19 выявили у более 245 тысяч человек. Свыше 10 тысяч заболевших скончались.