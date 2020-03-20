Само выступление Лукашенко на видео датируется 2009 годом, задолго до эпидемии коронавируса, сообщает канал.
«Давно мы перестали кукарекать? По поводу птичьего гриппа, помните? Кукарекал весь мир, наверное, все продали уже, что касается птичьего гриппа. Сейчас завизжали по-свинячьи, завтра — замурлыкаем или замычим», — сказал президент.
Слова главы белорусского государства прозвучали на пресс-конференции в Киеве. Тогда была эпидемия свиного гриппа, у населения нарастала паника.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала вспышку коронавируса пандемией. В мире COVID-19 выявили у более 245 тысяч человек. Свыше 10 тысяч заболевших скончались.