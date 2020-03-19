«Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, основной темой которого стало противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран», — сказано в сообщении.
Трюдо подчеркнул, что канадская сторона готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.
Зеленский, в свою очередь, выразил поддержку Трюдо и пожелал выздоровления его супруге Софи, у которой подтвердился анализ на коронавирус.
По данным Минздрава Украины, число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 18, скончались двое. Киев при этом ввел крайне жесткие меры предосторожности, которые, в частности, предусматривают закрытие метро, кафе и ресторанов.