Премьер Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили вопрос поставок из Канады медицинского оборудования для Украины в целях противодействия коронавирусной инфекции. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба офиса главы украинского государства

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Трюдо подчеркнул, что канадская сторона готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Зеленский, в свою очередь, выразил поддержку Трюдо и пожелал выздоровления его супруге Софи, у которой подтвердился анализ на коронавирус.

По данным Минздрава Украины, число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 18, скончались двое. Киев при этом ввел крайне жесткие меры предосторожности, которые, в частности, предусматривают закрытие метро, кафе и ресторанов.