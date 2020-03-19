Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины хочет адаптировать иностранный опыт лечения коронавируса к законодательству страны. Об этом 19 марта ведомство сообщает в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Алексей Соловьев провел рабочую встречу с ведущими украинскими специалистами-эпидемиологами и инфекционистами. Стороны обсудили вопросы применения медицинских препаратов, не имеющих медицинского назначения для лечения случаев болезни COVID-19, но удачно применяемые в других странах.

«Государственному экспертному центру вместе со специалистами Минздрава Украины поручено проработать международные протоколы лечения COVID-19 и рассмотреть вопрос об их возможной адаптации в соответствии с украинским законодательством», — говорится в сообщении.