По его словам, в 90-е годы прошлого века пророчества Ванги остались без внимания.
Якобы в видениях провидицы неизвестную болезнь принесли с Востока «желтые люди». Ванга утверждала, что все усилия врачей по созданию вакцины останутся безуспешными, и пандемия унесет жизни миллионов людей.
И все же, по ее словам, средство от хвори есть, и изобрели его в России уже давно. Ванга назвала лекарство, которое нужно употреблять внутрь, «огненной водой».
На днях защищаться от коронавируса водкой рекомендовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В качестве действенной меры белорусский президент называл и баню.
Российский политик Владимир Жириновский подверг беспощадной критике подобные рекомендации, заявив, что они устарели еще тысячу лет назад.