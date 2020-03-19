Болгарская провидица Ванга не только предсказала пандемию коронавируса, но и указала на эффективное средство против возбудителя инфекции. Об этом рассказал ее биограф Велизар Властимиров, сообщает 19 марта издание «Акценты»

По его словам, в 90-е годы прошлого века пророчества Ванги остались без внимания.

Якобы в видениях провидицы неизвестную болезнь принесли с Востока «желтые люди». Ванга утверждала, что все усилия врачей по созданию вакцины останутся безуспешными, и пандемия унесет жизни миллионов людей.

И все же, по ее словам, средство от хвори есть, и изобрели его в России уже давно. Ванга назвала лекарство, которое нужно употреблять внутрь, «огненной водой».

«Лекарства, а не водка». Жириновский отправил в прошлое советы Лукашенко по борьбе с эпидемией © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко. В качестве действенной меры белорусский президент называл и баню.

Российский политик Владимир Жириновский подверг беспощадной критике подобные рекомендации, заявив, что они устарели еще тысячу лет назад.