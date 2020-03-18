Депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев пришел на внеочередное заседание Верховной Рады в необычной маске, призванной защитить от коронавируса. Фотографией нардепа блогер Михаил Шнайдер поделился на своей странице в Facebook 17 марта

Депутату Гончаренко заткнули рот маской за истерику в парламенте © Facebook, Олексій Гончаренко | Перейти в фотобанк

На снимке видно, что черная маска сделана из упругого материала, плотно обтягивающего нижнюю часть лица, полностью закрывая нос, рот и подбородок, имеет несколько прорезей для дыхания и металлический декоративный элемент на переносице.

В комментариях подписчики поделились пришедшими в голову ассоциациями: Арьева сравнили с Ганнибалом Лектером, со Скорпионом из игры Mortal Kombat, Дартом Вейдером из киновселенной «Звездные войны» и Шредером из мультфильма «Черепашки Ниндзя».

При этом большинство отметили, что, вероятнее всего, подобные маски используются вовсе не для защиты от вирусов: «К ролевым играм готов! Ваш Вова», «В аптеках нормальных масок не было, и он в секс-шоп зашел в отдел садо-мазо?», «Садо-мазо», «БДСМ?», «Нашел в темной комнате. Унисекс. Пригодилась и в люди выгулять», «Это из секс-шопа?», «Поездки в Голландию не прошли бесследно — пристрастие к траве и другим шалостям налицо», «Жаль, фото не в полный объем: там в руках еще плетка и наручники».