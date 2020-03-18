На Украине официально подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом (два из них - летальные). При этом среди заболевших оказались даже дети

Почти 6 тысяч инфицированных: коронавирус охватил все штаты США © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Также в Черновицкой области умерла молодая — 33-летняя женщина с коронавирусом.

Власти сообщили ранее, что она скончалась от сопутствующего неврологического заболевания, не связанного с Covid-19, однако ее родственники говорят, что пневмонию у нее обнаружили еще 7 марта, но отправили домой, поскольку «не услышали хрипов». А когда ее госпитализировали 14 марта, после того, как она начала задыхаться, в боксе в больнице не оказалось кнопки вызова, когда она потеряла сознание.