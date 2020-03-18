В Черновицкой области коронавирус выявили у 31-летнего и 18-летнего пациентов, а также у трех детей: 10 лет, год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.
Также в Черновицкой области умерла молодая — 33-летняя женщина с коронавирусом.
Власти сообщили ранее, что она скончалась от сопутствующего неврологического заболевания, не связанного с Covid-19, однако ее родственники говорят, что пневмонию у нее обнаружили еще 7 марта, но отправили домой, поскольку «не услышали хрипов». А когда ее госпитализировали 14 марта, после того, как она начала задыхаться, в боксе в больнице не оказалось кнопки вызова, когда она потеряла сознание.