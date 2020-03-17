«На сегодня у нас зарегистрированы 3644 наших соотечественника, которые пожелали идентифицировать себя в наших посольствах и обратились с просьбой о возвращении домой. Работа с этими людьми ведется — и они вскоре прибудут домой», — заверил он.
Также Божок сообщил, что за последние сутки на Украину вернулись несколько тысяч сограждан авиа- и наземным транспортом.
Работа с пограничными странами и другими партнерами, по его словам, налажена и продолжается. Консулы Украины на местах держат ситуацию под контролем.