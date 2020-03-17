В посольствах Украины за рубежом зарегистрировались 3 тысячи 644 украинца, они попросили вернуть их домой. Об этом 17 марта сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

МИД назвал число украинцев, которые лечатся за границей от коронавируса © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Также Божок сообщил, что за последние сутки на Украину вернулись несколько тысяч сограждан авиа- и наземным транспортом.

Работа с пограничными странами и другими партнерами, по его словам, налажена и продолжается. Консулы Украины на местах держат ситуацию под контролем.