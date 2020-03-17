Правоохранители в Киеве задержали группу лиц, которые, угрожая оружием, отобрали у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок. Об этом 17 марта сообщается на сайте столичной прокуратуры

Маски-шоу: депутаты в Раде похвастались дефицитным товаром © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам потерпевших, указанные средства индивидуальной защиты на сумму около 1 млн гривен (около 3 млн рублей) они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать.

«Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их автомобиль, подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты. Представившись работниками СБУ и угрожая, вероятно, оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений уехали», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали троих злоумышленников — жителей Киева и области в возрасте от 26 до 42 лет. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса, а также избрании им меры пресечения.