Если каждый человек будет проявлять осознанность и ответственность, мы быстро победим все вирусы. Об этом заявила 16 марта украинская поп-исполнительница Настя Каменских на своей странице в Instagram

«Гоп-стоп»: Каменских показала фанатам новый имидж и напомнила им жуликов © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Помните, изменения начинаются с себя. Если каждый из нас будет проявлять осознанность и ответственность — мы быстренько победим все вирусы», — написала она.

Каменских посоветовала пить больше воды, есть фрукты, долго и тщательно мыть руки с мылом, чаще дезинфицировать телефон, а также избегать скопления людей.

«Как только закончится карантин, мы с вами вживую увидимся на моих концертах, а пока что мы с вами в онлайне! Здоровья всем», — подытожила она.