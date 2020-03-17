Артистка подчеркнула, что карантин — это хорошая возможность больше времени проводить со своими родными, а также заняться делами, на которые всегда не хватает времени.
«Помните, изменения начинаются с себя. Если каждый из нас будет проявлять осознанность и ответственность — мы быстренько победим все вирусы», — написала она.
Каменских посоветовала пить больше воды, есть фрукты, долго и тщательно мыть руки с мылом, чаще дезинфицировать телефон, а также избегать скопления людей.
«Как только закончится карантин, мы с вами вживую увидимся на моих концертах, а пока что мы с вами в онлайне! Здоровья всем», — подытожила она.
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Ну что сказать, ребята! Сердце с особым трепетом бьется сейчас🙏 Ты понимаешь, что весь мир объединяется в решениях ради здоровья. Я хочу, чтобы в каждом уголке планеты было максимум счастья и здоровья😗 Поэтому используем карантин как меру безопасности и как возможность побыть дома и заняться вопросами, на которые не хватало времени в обычной жизни. ⠀ Помните👆🏼 Изменения начинаются с себя. Если каждый из нас будет проявлять осознанность и ответственность — мы быстренько победим все вирусы❤️ ⠀ Итак: предпринимаем самые простые меры, чтобы обезопасить себя и других: ⠀ ✅ Мыть руки с мылом, долго и тщательно. И чаще дезинфицировать телефон, который вы трогали на улице. ⠀ ✅ Избегайте скопления людей. У нас сейчас есть возможность немного сбавить свой ритм жизни, больше времени проводить с близкими людьми, смотреть вместе фильмы, общаться и строить планы. ⠀ ✅ Придерживайтесь основных советов специалистов. Если заметите симптомы недомогания — сразу же звоните семейному доктору! ⠀ ✅ Занимайтесь профилактикой. Дышите свежим воздухом, занимайтесь спортом (желательно на воздухе или дома) и кушайте свежие фрукты и овощи🍏🥒🥬 ⠀ ✅ Пейте больше воды. Вода — это жизнь! ⠀ Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, родителей и бабушек с дедушками. ⠀ Будьте осознанными. И я верю, что скоро все будет хорошо ❤️ ⠀ Как только закончится карантин, мы с вами вживую увидимся на моих концертах, а пока что мы с вами в онлайне! Здоровья всем. Хотите подборки фильмов/сериалов/книг от меня?