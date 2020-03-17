«О здоровых — нельзя!»: Facebook отказался продвигать пост о растущем во всем мире числе здоровых людей

«О мировой пропаганде коронавируса!!! На странице группы "Братья Карамазовы" мы разместили веселый текст о росте количества здоровых людей в мире и о начинающейся эпидемии здоровьевируса! Поставили этот пост на продвижение и получили от ФБ запрет на продвижение этого текста — о здоровых!!! О здоровых — нельзя!!!! Дорогие здоровые друзья, вопросы есть???» — написал фронтмен коллектива.
В посте, о котором идет речь, «Братья Карамазовы» в стиле эмоциональных сообщений о пандемии коронавируса заявили о распространении во всем мире «вируса здоровья». Они описали характерные для этого «заболевания» симптомы, проявляющиеся в том, что «зараженные» отказываются от походов в больницы и аптеки, зато посещают спортзалы, не пьют, не курят и улыбаются.
«Власти в панике! Принимаются срочные меры, чтобы уберечь общество от таких зараженных людей! В подконтрольных государству и олигархам СМИ раздувается информация о крайней опасности здоровьевируса, большими партиями закупаются вакцины от такого вируса! По телевизору максимальное количество времени уделяется болезням, таблеткам и спасительной информации о том, что человек не может быть здоров, тем более самостоятельно!» — говорится в «срочном» объявлении.
Далее авторы поста рассказывают, как избежать заражения «здоровьевирусом», призывая как можно чаще и больше смотреть новости.