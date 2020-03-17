«О здоровых — нельзя!»: Facebook отказался продвигать пост о растущем во всем мире числе здоровых людей

Компания Facebook не позволила украинской музыкальной группе «Братья Карамазовы» продвигать в социальной сети пост о здоровых людях. Об этом со ссылкой на лидера группы Олега Карамазова сообщил Telegram-канал Украина.ру 16 марта

«Крым. Отечество. Навсегда»: как украинские СМИ коронавирус в Крыму нашли написал фронтмен коллектива.

В посте, о котором идет речь, «Братья Карамазовы» в стиле эмоциональных сообщений о пандемии коронавируса заявили о распространении во всем мире «вируса здоровья». Они описали характерные для этого «заболевания» симптомы, проявляющиеся в том, что «зараженные» отказываются от походов в больницы и аптеки, зато посещают спортзалы, не пьют, не курят и улыбаются.

«Власти в панике! Принимаются срочные меры, чтобы уберечь общество от таких зараженных людей! В подконтрольных государству и олигархам СМИ раздувается информация о крайней опасности здоровьевируса, большими партиями закупаются вакцины от такого вируса! По телевизору максимальное количество времени уделяется болезням, таблеткам и спасительной информации о том, что человек не может быть здоров, тем более самостоятельно!» — говорится в «срочном» объявлении.

Далее авторы поста рассказывают, как избежать заражения «здоровьевирусом», призывая как можно чаще и больше смотреть новости.