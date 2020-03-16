Исследователи Утрехтского университета и медицинского центра в Роттердаме заявили, что смогли выделить антитело против коронавируса. Об этом на днях написало нидерландское интернет-издание NOS

«Это первое известное нам антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано для изготовления лекарств, которые поступят в продажу», — приводит NOS слова микробиологера Франка Гросфелда.

Коронавирус затронул и президентские выборы в США © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

«Важно не давать ложных надежд, но открытие многообещающее», — цитирует Sputnik руководителя научной группы Беренд-Яна Боша.

По оценкам исследователей, на создание вакцины на основе данного открытия потребуется около двух лет.