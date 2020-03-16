«Это первое известное нам антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано для изготовления лекарств, которые поступят в продажу», — приводит NOS слова микробиологера Франка Гросфелда.
По его словам, чтобы получить этот результат, ученые работали круглосуточно. Однако работа продолжается, действенность антител должна быть проверена на человеке. На это уйдут месяцы.
«Важно не давать ложных надежд, но открытие многообещающее», — цитирует Sputnik руководителя научной группы Беренд-Яна Боша.
По оценкам исследователей, на создание вакцины на основе данного открытия потребуется около двух лет.