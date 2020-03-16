Запрет на экспорт медикаментов и оборудования в связи с коронавирусом доказывает, что европейской солидарности не существует, считает президент Сербии Александр Вучич. Его слова в понедельник, 16 марта, приводит Sputnik Беларусь

Биологической атаки не было. Ученый из США Кеннет Алибек про коронавирус © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк обратился к гражданам и объявил чрезвычайное положение. Он также сообщил о запрете на экспорт медикаментов и оборудования из ЕС, о введении которого ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Не буду сейчас делать политических выводов, но мы поняли, что не существует международной или европейской солидарности, все это были сказки на бумаге», — заявил Вучич.

Он также отметил, что написал письмо китайскому лидеру Си Цзиньпину, в котором попросил его о помощи с медикаментами и врачами.

«Когда им (ЕС) нужны были сербские деньги, тогда они требовали менять условия тендеров, чтобы европейские фирмы получали контракты. Когда пришла беда и стало тяжело, тогда и сербские деньги не помогают. Спасибо им большое за это, верьте мне, я найду способ их "отблагодарить"», — сказал Вучич.

По данным Минздрава страны, в Сербии коронавирусом заражены 48 человек. Правительство уже запретило массовые мероприятия, людей старше 65 лет попросили не выходить на улицы без острой необходимости.