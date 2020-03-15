Отмечается, что на решение о закрытии железнодорожного сообщения власти Узбекистана отвели три дня.
Граждан, которые в настоящий момент находятся за границей, вернут в Узбекистан специальными чартерными рейсами. По возвращении они должны будут пробыть в карантине 14 дней.
С понедельника в стране также закрываются все детские сады, школы и университеты.
Ранее в воскресенье, 15 марта, стало известно, что в Узбекистане выявили первый случай заражения коронавирусом — заболевший на днях вернулся из Франции.
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