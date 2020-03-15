В Черновцах троих человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации

Короновирус и Украина: почему Киеву нечего бояться © РИА Новости, Нина Зотина госпитализировали мужчину, а в областную детскую клиническую больницу доставили женщину и ребенка. Все они контактировали с людьми, у которых ранее обнаружили коронавирус.

«Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, которые имеют подозрение на коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь», — заявили в госадминистрации.

Ранее стало известно, что в Черновицкой области подтвердились два случая заражения коронавирусом — у мужчины, который приехал из Италии, а также у мужчины, супруга которого вернулась из Италии.