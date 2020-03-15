В инфекционное отделение областной клинической больницы в воскресенье госпитализировали мужчину, а в областную детскую клиническую больницу доставили женщину и ребенка. Все они контактировали с людьми, у которых ранее обнаружили коронавирус.
«Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, которые имеют подозрение на коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь», — заявили в госадминистрации.
Ранее стало известно, что в Черновицкой области подтвердились два случая заражения коронавирусом — у мужчины, который приехал из Италии, а также у мужчины, супруга которого вернулась из Италии.