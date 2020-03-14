Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Об этом 14 марта сообщило агентство РИА Новости

Изменения Основного закона закрепляют новые требования к президенту России, членам правительства и госчиновникам разного уровня, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, как языка государствообразующего народа.

Кроме того в Конституции закрепляются социальные гарантии государства перед гражданами. Данные поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

На этой неделе поправки одобрили Госдума и Совет Федерации, а также парламенты всех 85 регионов России. Обеспечить законодательно. Путин, Володин и Медведчук обсудили встречу депутатов в нормандском формате © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Теперь Владимир Путин должен будет направить поправки в Конституционный суд, который в течении семи дней должен вынести решение о соответствии данных изменений Конституции России.

Если судьями Конституционного суда будет решено, что эти поправки Основному закону не соответствует, тогда процедура прекращается. Если же вердикт Конституционного суда будет положительным — глава государства назначит общероссийское голосование по собственно тексту изменений.

Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных. Голосование запланировано на 22 апреля, этот день сделают нерабочим.

После ЦИК за пять дней подсчитает результаты и еще за три дня опубликует их. Если больше половины принявших участие в голосовании поддержат законопроект, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.